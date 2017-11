Według raportu Instytutu Watsona po dodaniu prawdopodobnych wydatków w roku finansowym 2018 - wliczając w to pomoc dla weteranów - realny koszt toczonych za granicą wojen wyniesie ponad 5,6 bln dol. Z analizy wynika też, że dodatkowe fundusze na operacje militarne zostały wyasygnowane z budżetów resortu bezpieczeństwa narodowego oraz ministerstwa obrony.

Dokument jest wynikiem corocznej analizy w ramach projektu Costs of War (ang. koszty wojny) i wskazuje na stały wzrost wydatków na operacje militarne poza granicami Stanów Zjednoczonych; trend ten utrzymuje się od ponad 16 lat, czyli od zamachu terrorystycznego na World Trade Center z września 2001 roku.

Celem analizy ma być lepsze udokumentowanie realnych kosztów działań wojennych - powiedziała autorka dokumentu Neta Crawford. "Każda wojna przed rozpoczęciem, w trakcie i po jej zakończeniu kosztuje więcej niż (wydatki), na jakie przygotowany jest rząd" - napisała w raporcie Crawford.

Według przedstawicieli resortu obrony ze wszystkich wydanych środków tylko 1,9 biliona dol. zostało przeznaczone na finansowanie oficjalnych operacji wojskowych za granicą, z czego najwięcej wydano na operacje w Afganistanie i Pakistanie (877,4 mld dol.) oraz Iraku (819,1 mld dol.).

Koszt utrzymania weteranów i pomocy dla nich w ostatnich latach wzrósł do 300 mld dol., co jest bezpośrednim rezultatem prowadzenia tak wielu operacji wojskowych. Raport zakłada, że wydatki na rzecz weteranów w latach 2019–2056 wzrosną do ponad 1 biliona dol.

Crawford zauważyła także, że prezydent USA Donald Trump i prowadzona przez niego polityka (na przykład zwiększenie kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Afganistanie) najprawdopodobniej doprowadzi do wzrostu nakładów na operacje militarne.

Autorka analizy cytuje profesora ekonomii City University of New York i członka Instytutu Watsona Ryana Edwardsa, który oszacował, że dług powstały w wyniku prowadzenia wojen wygenerował do roku 2017 około 534 mld dolarów odsetek do zapłaty.

Według Edwardsa, jeśli nawet w następnych dekadach nie wzrosną wydatki militarne, nie będzie cięć budżetowych czy wzrostu podatków, to skumulowany koszt długu za lata 2001-2013 wzrośnie, "zwiększając dług publiczny o ponad 7,9 mld dol." - głosi raport.

Według stanu na wrzesień br. USA były zaangażowane militarnie w Iraku, Afganistanie, Pakistanie i Syrii.

Crawford podsumowuje: "nie widać końca obecności wojsk USA w Afganistanie i powiązanych z tym operacji w Pakistanie". W Afganistanie przebywa ok. 11 tys. amerykańskich żołnierzy, ale we wrześniu szef Pentagonu James Mattis poinformował, że chce wysłać tam kolejne 3 tys. wojskowych.