Irak: Próba zamachu na pielgrzymów

W okolicach Bagdadu doszło we wtorek do nieudanej próby samobójczego zamachu na pielgrzymów, w większości Irańczyków, zmierzających do Karbali z okazji szyickiego święta Arbain. Jednocześnie na międzynarodowym lotnisku w stolicy Iraku wybuchł pożar.