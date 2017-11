UE: Polska jednym z krajów, w których jest najmniej maszyn do radioterapii

Polska obok Rumunii, Estonii, Łotwy, Portugalii, Węgier, Cypru, Hiszpanii i Austrii należy do grupy krajów UE, w których jest najmniej urządzeń do radioterapii na 100 tys. mieszkańców - informuje we wtorek Eurostat. Najwięcej takich urządzeń jest w Belgii.