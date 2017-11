W ubiegły czwartek szef PO Grzegorz Schetyna oświadczył, że chciałby, żeby Rafał Trzaskowski był kandydatem PO i całej zjednoczonej opozycji na prezydenta Warszawy. Wcześniej Nowoczesna zapowiedziała, że jej kandydatem na to stanowisko będzie członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Paweł Rabiej.

Przedstawiciele opozycji wielokrotnie zapowiadali starania na rzecz współpracy w wyborach samorządowych, w tym wystawiania koalicyjnych list w wyborach do rad, oraz współpracy przy wystawianiu, czy popieraniu kandydatów na prezydentów miast.

Lubnauer zaznaczyła w poniedziałek w radiowej "Trójce", że kandydatura Trzaskowskiego "była nieuzgodniona" i stwierdziła, że "można ją określić jako pewien falstart". Pytana dlaczego nie doszło do porozumienia opozycji w tej kwestii, szefowa parlamentarnego klubu Nowoczesnej powiedziała, że "jest to początkowy etap" rozmów.

W jej ocenie, kandydat na prezydenta stolicy z Platformy Obywatelskiej "będzie obciążony tematem" reprywatyzacji. Zaznaczyła, że wie, iż "Rafał Trzaskowski nie ma nic wspólnego z reprywatyzacją". Oceniał jednak, że "bardzo silnie reprywatyzacja zostanie wykorzystana przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, mimo że on osobiście nie ma z tym nic wspólnego".

Na pytanie, czy ostatecznie zostanie wystawiony wspólny kandydat na prezydenta Warszawy, odparła: "Liczę na to, że propozycja pana Rafała Trzaskowskiego jest jakąś kartą przetargową Grzegorza Schetyny".

"Trzeba się zastanowić jakie są szanse na porozumienie; my oczywiście uważamy, że dalej warto rozmawiać" - powiedziała Lubnauer. Dopytywana, czy Trzaskowski może ostatecznie nie zostać kandydatem na prezydenta Warszawy, odparła, że nie wie. "Poczekajmy pół roku, zobaczmy, co się będzie działo; w różny sposób to się może potoczyć" – powiedziała Lubnauer.

Jak zaznaczyła, "przy każdych rozmowach koalicyjnych jest ważne pytanie, na ile druga strona jest skłonna do współpracy". Pytana, czy Platforma jest do takiej współpracy gotowa, stwierdziła, że "ma tutaj dużo wątpliwości".

"Czekam w tej chwili na jakiś gest ze strony Platformy Obywatelskiej, który pokazałby, że w jakikolwiek sposób, poza hasłami o zjednoczonej opozycji, jest gotowa do tego, żeby współpracować" – powiedziała Lubnauer. Jak podkreśliła, ze strony Nowoczesnej "padły konkrety", ale jeśli okaże się, że negocjacje z PO stoją w miejscu, "to trzeba się liczyć z tym, że do porozumienia może nie dojść". Zaznaczyła przy tym, że "bardzo ważne jest zawarcie porozumienia w całej Polsce". (PAP)