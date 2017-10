Rzeszów: Zarzut za nawoływanie do nienawiści wobec narodu ukraińskiego

Zarzut nawoływania do nienawiści wobec narodu ukraińskiego postawiła Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów 35-letniemu Mateuszowi C. Mężczyzna namalował na budynku Konsulatu Honorowego Ukrainy w Rzeszowie m.in. szubienicę. Grozi mu do 5 lat więzienia.