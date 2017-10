Minister wyraził przekonanie, że rezolucja pomoże władzom w Kijowie w późniejszych pozwach przeciwko Federacji Rosyjskiej, związanych z Krymem oraz z konfliktem z separatystami w Donbasie.

„W najbliższych tygodniach będziemy pracowali nad poparciem dla naszej rezolucji. Nie pójdziemy na żadne kompromisy co do jej treści. Ma być ona jasna i konsekwentna, by potem można było ją wykorzystywać nie tylko politycznie, ale i w procesach sądowych” – powiedział Klimkin na konferencji prasowej.

Projekt rezolucji zostanie złożony w Trzecim Komitecie ONZ, który zajmuje się problematyką praw człowieka. Minister spraw zagranicznych poinformował, że Ukraina wskazuje w tym dokumencie m.in. na konieczność wykonania przez Rosję werdyktu Trybunału ONZ, w tym wznowienia działalności Medżlisu - samorządu Tatarów krymskich.

W 2016 roku rosyjski Sąd Najwyższy zakazał działalności Medżlisu. Wcześniej Sąd Najwyższy Krymu uznał Medżlis za organizację ekstremistyczną.

Projekt rezolucji mówi także o konieczności dopuszczenia na Krym organizacji humanitarnych. Władze w Kijowie oczekują, że głosowanie nad rezolucją może odbyć się w najbliższych tygodniach. „Rosja nie może zablokować rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ” – oświadczył Klimkin.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)