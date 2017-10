Premier Szydło zapowiedziała we wtorek, że w najbliższym czasie będą zmiany w rządzie. Jak mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Zaznaczyła, że w ciągu kilkunastu dni poinformuje o podjętych decyzjach.

Gowin pytany we Wrocławiu na konferencji prasowej o rekonstrukcję rządu, powiedział że zmiany ogłosi osobiście premier Szydło, ale - jak podkreślił - kluczowe wcale nie będą ewentualne zmiany personalne.

"Jako ministrowie, wszyscy czekamy na ocenę prawie dwóch lat naszej pracy. Tę ocenę wystawi nasze parlamentarne zaplecze. Rząd potrzebuje korekty dotyczącej trybu podejmowania decyzji i zwiększenia tempa działań. Musimy eliminować problem tzw. silosowatości poszczególnych ministerstw" - powiedział wicepremier.

Jako przykład "silosowatości", podał projekt ustawy na temat obniżenia składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców.

"Złożyłem go (projekt) na kongresie Zjednoczonej Prawicy w Przysusze - jako wspólną propozycję wszystkich partii. Ma on podpis prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ale nadal nie trafił do prac w parlamencie. Tego typu opóźnienia powinniśmy eliminować" - przekonywał Gowin.