Premier przypomniała, że dwa lata temu PiS wygrał wybory parlamentarne. "Polacy zaufali PiS, tym ludziom, którzy (pracowali) bardzo ciężko, nie tylko w kampanii parlamentarnej, ale też w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, a wcześniej przez wiele, wiele lat, dzięki naszemu liderowi - człowiekowi, dzięki któremu zwyciężyliśmy, dzięki któremu to wszystko się stało, dzięki panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu - stworzyliśmy drużynę, która zwyciężyła" - mówiła szefowa rządu.

Podkreśliła, że w programie przygotowanym przez PiS, który obecnie jest realizowany, zostały zawarte "wszystkie troski i bolączki", ale też "nadzieje i marzenia" Polaków.

"Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom za tamten dzień sprzed dwóch lat, za zaufanie, którym nas państwo obdarzyliście, za to, że wasze głosy przełożyły się na zwycięstwo" - mówiła Szydło. Dziękowała też za wsparcie dla realizacji programu "dobrej zmiany".

Premier przekonywała, że rząd przez minione dwa lata udowodnił, że "daje radę". "Choć nie jest tak, że nie popełniamy błędów, bo zawsze (tylko) ten kto nic nie robi, nie popełnia błędów. My te błędy popełniamy i też pewnie mogliśmy wiele rzeczy zrobić lepiej, czy szybciej, ale z tych błędów wyciągamy wnioski i konsekwentnie realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy" - zapewniła.

"Na półmetku rządów, półmetku kadencji, mogę powiedzieć, że praktycznie większość reform, które zadeklarowaliśmy (...) zostało już rozpoczęta, zakończona, lub właśnie jest wprowadzana w życie. Ostatnie dwa lata kadencji, które przed nami, będą konsekwentną realizacją tego planu, który musimy dokończyć" - zadeklarowała premier.

2 lata temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, zdobywając 235 mandatów poselskich i 61 senackich, co pozwoliło na samodzielne rządy.