Jak wskazał rozmówca PAP, "do zasług rządu pani premier Beaty Szydło zdecydowanie należy zapisać wprowadzenie programu 500 Plus". Zdaniem politologa program ten „w pewien sposób redefiniuje polską politykę oraz pewne podziały społeczne w sytuacji, gdy osoby, które straciły na transformacji, dzięki temu programowi również otrzymują środki, które pozwalają im godnie żyć”.

W opinii dra Rydlińskiego to właśnie wydaje się być "fundamentalnym walorem dwuletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości”.

Politolog z UKSW, odnosząc się do kwestii zarzutów kierowanych pod adresem obecnego rządu, wskazał na „problemy natury prawno-konstytucyjnej i międzynarodowej”. „Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego powoduje dualizm prawny. Mamy do czynienia z sędziami dublerami zasiadającymi w Trybunale Konstytucyjnym” - wyjaśnił. Kolejnym zagadnieniem wskazanym przez dra Rydlińskiego były relacje między Polską a Unią Europejską. "Polska w ciągu ostatnich dwóch lat straciła na znaczeniu w samej Unii, czego fundamentalnym przykładem było słynne głosowanie nad kandydaturą Donalda Tuska na drugą kadencją na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej w stosunku 27 do 1 - tylko Polska zagłosowała przeciw” – dodał.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że na początku października na PiS (wraz z Solidarną Polską i Polską Razem) zagłosowałoby 47 proc. badanych, deklarujących udział w wyborach; PO otrzymałaby 16 proc., Kukiz'15 - 8 proc., próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Nowoczesna z 6 proc. poparciem.