"Bardzo dziękuję tym, którzy na mnie zagłosowali, ale także moim kolegom z boiska, prezydentowi, trenerowi. Jestem bardzo szczęśliwy. Doceniam to, że mnie wybraliście. Wspaniali jest być tutaj wśród tak wspaniałych zawodników" - powiedział portugalski napastnik, który otrzymał 43,16 procent wszystkich głosów.

Statuetkę wręczyli mu niegdyś wspaniali piłkarze Argentyńczyk Diego Maradona, Brazylijczyk Ronaldo oraz szef FIFA Gianni Infantino.

W połowie sierpnia FIFA opublikowała listę 24 piłkarzy nominowanych do nagrody dla zawodnika roku. Był na niej m.in. kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, napastnik Bayernu Monachium. Ponad miesiąc później ogłoszono listę finałową "The Best FIFA Football Awards", złożoną z trzech nazwisk, a wśród nich byli Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi i Brazylijczyk Neymar.

32-letni Portugalczyk w tym roku poprowadził Real Madryt do drugiego z rzędu triumfu w Lidze Mistrzów. Oprócz tego "Królewscy" zdobyli mistrzostwo Hiszpanii.

Młodszy od niego o dwa lata Argentyńczyk Messi z Barcelony wywalczył z tym klubem wicemistrzostwo i puchar kraju. Trzeci z nominowanych - 25-letni Brazylijczyk Neymar latem był bohaterem rekordowego transferu, z Barcelony do Paris Saint-Germain za 222 mln euro.

Każdy z nich doprowadził reprezentację swojego kraju do awansu na mistrzostwa świata w Rosji. Messi w ostatnim i jednocześnie decydującym meczu - z Ekwadorem (3:1) - strzelił trzy gole.

Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza świata dzielą między sobą Messi i Ronaldo. Argentyńczyk triumfował w latach 2009-12 i w 2015 roku, a Portugalczyk - w 2008, 2013, 2014 oraz w poprzednim roku.

Ponad rok temu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".

Przy wyborze najlepszego piłkarza FIFA w połowie liczą się głosy internautów oraz wybranych dziennikarzy, a drugą połowę stanowią głosy trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji.

Łącznie nagrody były przyznawane w ośmiu kategoriach. Najlepszym bramkarzem został Włoch Gianluigi Buffon, a trenerem Zidane, który poprowadził Real Madryt do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Po raz pierwszy w historii udało się jednej drużynie wygrać te rozgrywki dwa razy z rzędu.

"To jest szalone, co się dzieje. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek dostanę takie wyróżnienie" - powiedział Zidane, który swoją przemowę wygłosił w trzech językach: francuskim, włoskim i hiszpańskim.

Najlepszymi kibicami uznano miłośników Celticu Glasgow. Nagrodę dla najlepszego trenera kobiecej drużyny dostała Sarina Wiegman, która poprowadził reprezentację Holandii do mistrzostwa Europy.

Z kolei najlepszą piłkarką 2017 roku została 24-letnia Holenderka Lieke Martens, a w finałowej trójce znalazły się także 18-letnia Wenezuelka Deyna Castellanos i Amerykanka Carla Lloyd (USA) - triumfatorka dwóch ostatnich edycji plebiscytu.

Martens, która na co dzień występuje w barwach Barcelony, wywalczyła latem z reprezentacją mistrzostwo Europy i została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju.

Wyłoniona została także Drużyna Roku. Wśród 15 skrzydłowych i napastników (łącznie 55 piłkarzy), nominowanych przez FIFA i związek piłkarzy FIFPro, był Robert Lewandowski. W ankiecie wzięło udział ponad 26 tysięcy zawodników, ale w jedenastce polski napastnik się nie znalazł.

Drużynę marzeń stworzyli: Buffon, Brazylijczycy Dani Alves i Marcelo, Hiszpan Sergio Ramos, Włoch Leonardo Bonucci, Chorwat Luka Modric, Niemiec Toni Kroos, Hiszpan Andres Iniesta, Messi, Neymar i Ronaldo.

Ocenami objęto okres od sierpnia 2016 do czerwca 2017. Poprzednie edycje obejmowały występy piłkarzy w roku kalendarzowym.

Nagrodę Puskas Award za najpiękniejszą bramkę roku otrzymał Olivier Giroud. Grającego na co dzień w Arsenalu Londyn Francuza uhonorowano za trafienie w meczu ligowym przeciwko Crystal Palace. Z kolei za postawę Fair Play uhonorowano reprezentanta Togo Francisa Kone.

W lutym w meczu ligi czeskiej uratował on życie kolegi Martina Berkovca z przeciwnej drużyny. Bramkarz Bohemians Praga po zderzeniu z innym zawodnikiem padł nieprzytomny na murawę i udławił się swoim językiem. Kone od razu podbiegł i rozpoczął akcję ratunkową.

Gospodarzem gali był brytyjski aktor Idris Elba, ale wśród przekazujących wyróżnienia byli także inni gwiazdorzy Hollywood m.in. Catherine Zeta-Jones. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. prezes PZPN Zbigniew Boniek.(PAP)