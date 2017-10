"NYT": Były prezydent Jimmy Carter gotów polecieć do Korei Północnej

Były prezydent USA Jimmy Carter w opublikowanym w niedzielę w dzienniku "New York Times" wywiadzie powiedział, że byłby gotów udać się do Korei Płn. w imieniu administracji prezydenta Donalda Trumpa, by pomóc zmniejszyć napięcie w stosunkach między krajami.