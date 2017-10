PKW: Do przezroczystej urny wyborczej można wrzucić kartę w kopercie

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński w przekazanej PAP w czwartek odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara potwierdził, że nowy Kodeks wyborczy, w celu zapewnienia tajności głosowania, umożliwia wyborcom wrzucenie karty lub kart do głosowania do urny wyborczej w kopercie.źródło: ShutterStock

Wyborca, w celu zapewnienia tajności głosowania, może wrzucić kartę lub karty do głosowania do urny wyborczej w kopercie – wyjaśniła Państwowa Komisja Wyborcza. PKW zapewniła, że informacje o możliwości wrzucania do urn kart w kopertach nadal będą przekazywane wyborcom.