Szwecja: Wybuch przed komisariatem to próba zastraszenia nas

"To była detonacja o znacznej sile" - przyznał szef policji w Helsingborgu Sven Holgersson.źródło: ShutterStock

Wybuch "o znacznej sile", do jakiego doszło w nocy z wtorku na środę przed wejściem do komisariatu policji w Helsingborgu na południu Szwecji, to próba zastraszenia nas w związku z walką z przestępczością - oświadczyła w środę lokalna policja.