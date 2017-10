Rzeczniczka PiS była pytana w środę w telewizji wPolsce.pl, czy można sobie wyobrazić innego kandydata PiS na prezydenta, niż Andrzej Duda. "A kto sobie wyobrażał kandydata Andrzeja Dudę na prezydenta? Nikt. To był człowiek, który na początku dla wielu osób był nieznany. Potem był wyśmiewany, potem był krytykowany a potem zwyciężył" - odpowiedziała Mazurek.

Dopytywana, czy wyobraża sobie jednak scenariusz innego kandydata PiS, Mazurek powiedziała: "Ja sobie dużo rzeczy jestem w stanie wyobrazić, taki scenariusz oczywiście też".

"Po tym co powiedziałam pewnie będzie tysiące nagłówków w gazetach, że PiS będzie szukało nowego kandydata. Nie, na to jest za wcześnie. Nowego kandydata absolutnie nie szukamy. Chcemy porozumienia w kluczowych kwestiach z panem prezydentem i jestem dobrej myśli, że to porozumienie będzie" - podkreśliła rzecznik PiS.