Jako świadków na rozprawę wezwano lokatorów oraz prokurenta spółki Jowisz, która odkupiła prawa do nieruchomości po jej zreprywatyzowaniu na rzecz spadkobierców właścicieli. Widnieje ona na prokuratorskiej liście ok. 170 nieruchomości, wobec których są wątpliwości, czy miasto zwróciło je zgodnie z prawem.

Według członka komisji Jana Mosińskiego, Nowogrodzka 6a to kolejny przykład "skandalicznego działania wobec lokatorów". Jego zdaniem, chodziło o to, żeby "wykurzyć lokatorów, bo nie chcą opuścić mieszkań i walczą o swoje prawa".

Na rozprawie nie stawił się nikt od spółki Jowisz. Nie stawiła się też wezwana jako strona prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz; reprezentują ją pełnomocnicy. Komisja nałożyła na nią dotychczas w sumie 37 tys. zł grzywien za nieusprawiedliwione niestawiennictwa. Od poszczególnych grzywien odwołuje się ona do sądu administracyjnego; oddalił on już wniosek Gronkiewicz-Waltz o wstrzymanie egzekucji jednej z nich.

Szef komisji Patryk Jaki (PiS) złożył ostatnio propozycję, by prezydent stolicy wraz z zarządem PO ustaliła termin, kiedy chce stawić się przed komisją, a komisja ten termin przyjmie. Wcześniej Jaki proponował jej by wzięła udział - jako świadek - w rozprawie dotyczącej kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 (zreprywatyzowana w 2003 r. kamienica trafiła m.in. w ręce męża Gronkiewicz-Waltz), a on wycofa wówczas wezwania dla niej w charakterze strony na inne rozprawy.

Komisja od początku czerwca br. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Uchyliła już decyzje wydane z upoważnienia prezydent Warszawy: o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej; o przyznaniu mec. Grzegorzowi M., Marzenie K. i Januszowi P. praw do Chmielnej 70; o przyznaniu Maciejowi M. praw do Siennej 29 oraz o przyznaniu spadkobiercom dawnych właścicieli praw do Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Żadnej z tych decyzji nie badał jeszcze sąd administracyjny.

W początkach października Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski Gronkiewicz-Waltz w sprawie sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między prezydentem stolicy i komisją weryfikacyjną. NSA uznał, że sprawy tej nie można w myśl prawa kwalifikować jako takiego sporu, a kompetencje obu organów są w istocie zbliżone, choć nie tożsame.

Wartość stołecznych nieruchomości wyłudzonych w ramach przestępczej reprywatyzacji sięga miliarda zł - mówił niedawno minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie trwa obecnie 81 śledztw ws. stołecznej reprywatyzacji, a w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu i jej podległych - 35.