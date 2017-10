Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. rynku pocztowego Karol Krzywicki zaprezentował posłom z Komisji Infrastruktury dwa raporty - raport o stanie rynku pocztowego w 2016 r., a także raport z badania zapotrzebowania na usługi pocztowe.

Mówiąc o stanie rynku pocztowego w 2016 roku, zwracał m.in. uwagę na to, że o ile wartość tego rynku jako całości w ubiegłym roku się nie zmieniła i wynosi prawie 7,7 mld zł, to zmieniły się proporcje poszczególnych usług.

Wartość rynku listów, dodał, spadła o 200 mln zł, wartość rynku paczek się nie zmieniła, natomiast wzrosła wartość rynku przesyłek kurierskich - relacjonował.

Wiceprezes Krzywicki zwracał uwagę na występujący we wszystkich krajach europejskich trend spadkowy, jeśli chodzi o przesyłki listowe. "On jest stały, pomiędzy 5 a 10 proc. rok do roku i będzie się utrzymywał" - powiedział. "Przesyłki listowe będą stanowić wymierający segment rynku" - dodał.

Przeciwna tendencja, dodał, dotyczy przesyłek kurierskich, których jest coraz więcej.

Efekt tych zjawisk można zaobserwować na przykładzie przychodów. I tak np., mówił wiceprezes UKE, przychody z listów spadły w 2016 roku w stosunku do 2015 roku o 8 proc., natomiast o 11 proc. wzrosły przychody z usług kurierskich.

"Jakby przyszedł dziś do mnie przedsiębiorca i spytał, gdzie ma inwestować, to bym powiedział, że na rynku usług kurierskich, który rośnie średnio o 20 proc. rocznie, jeśli chodzi o wolumen, a o 11-12 proc., jeśli chodzi o przychody" - mówił Krzywicki.

Zaprezentował też posłom z Komisji Infrastruktury drugi raport - z badania zapotrzebowania na usługi pocztowe.

W ramach tego badania, mówił Krzywicki, przebadanych zostało 400 instytucji i 1200 dorosłych Polaków. Zadano im pytania o stopień korzystania z usług pocztowych w czasach coraz większej dominacji urządzeń elektronicznych.

Badanie wykazało m.in., informował, że zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje wykorzystują usługi pocztowe do załatwiania spraw urzędowych. W przypadku osób fizycznych "na dalszym miejscu było przesyłanie życzeń i prezentów".

Stosunkowo wysoko w badaniu było wykorzystywanie oferowanych w ramach usług pocztowych zakupów internetowych, a także przesyłek kurierskich.

Krzywicki mówił też, że 94 proc. indywidualnych użytkowników usług pocztowych oraz ponad 92 proc. instytucjonalnych wśród kluczowych kryteriów korzystania z tych usług wymieniło cenę.

Dodał, że choć koszty listów zwykłych wzrosły w ostatnim czasie o 30 proc., badani nadal traktowali ich cenę jako przystępną, podobnie było z listami poleconymi. Krzywicki pół żartem zwracał uwagę, że teoretycznie można by więc jeszcze podnieść cenę listów.

W przypadku przesyłek kurierskich, dodał, ich cena traktowana była jako wysoka, ale na razie nie przekraczała jeszcze bariery popytu. Z kolei paczki i listy zagraniczne, dodał, zostały uznane przez badanych za zdecydowanie za drogie.

Wiceprezes UKE mówił też, że w 98 procentach badani wskazywali Pocztę Polską, jako znanego im dostawcę usług pocztowych, dużo dalej były inne firmy.