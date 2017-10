Lubelskie: Wypadek na przejeździe kolejowym - dwie osoby nie żyją

Dwie osoby - kobieta i dziecko - zginęły w wypadku, do którego doszło we wtorek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Niedrzwica Kościelna (Lubelskie). Drugie dziecko w stanie ciężkim przewieziono do szpitala - poinformowała policja.