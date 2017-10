1 października Ahmed Hannachi zasztyletował na stacji w Marsylii, na południu Francji, dwie młode kobiety. Zabójca został zastrzelony przez policję. Jak ustalono, do zeszłego roku przez osiem lat mieszkał niedaleko Rzymu i był żonaty z Włoszką.

Kilka dni po tym ataku włoska policja aresztowała w Ferrarze jednego z jego braci, 25-letniego Anisa. Stało się to na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wydanego przez Francję. Tamtejsi śledczy twierdzą, że to on stał za radykalizacją brata-islamisty.

Szef włoskiej prokuratury do walki z mafią i terroryzmem Franco Roberti powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Rzymie, że aresztowany Tunezyjczyk walczył w Syrii, a ostatnio przebywał w Ligurii, we Włoszech. O jego obecności w tym kraju poinformowała władze strona francuska na początku października. Ustalono też, że w 2014 roku Anis Hannachi został wydalony z Włoch, gdy przypłynął łodzią z Tunezji.

Według prokuratury nie ma dowodów na to, że Tunezyjczyk planował ataki we Włoszech. Nie udowodniono także, by miał wsparcie logistyczne w tym kraju. Od chwili aresztowania nie współpracuje ze śledczymi - poinformowano.

Anis Hannachi zostanie w najbliższych dniach przekazany władzom Francji - ogłosił prokurator Roberti.