"To ważny moment żeby podziękować wam za to, co zrobiliście i co jeszcze przed wami, ponieważ dzisiaj w Polsce także mamy alert. W Polsce dzisiaj są ludzie, którzy korzystają z waszej pomocy. To wy pierwsi, także w czwartek udzielaliście pomocy. To wy byliście w tych miejscach, gdzie znowu była wichura i ludzie czekali na waszą pomoc. Moi przyjaciele z okolic Kostrzyna pisali do mnie, że to wyście pierwsi przyjechali. Bardzo wam dziękujemy" - powiedział w czasie uroczystości Jerzy Owsiak.

Założyciel i szef WOŚP podkreślił, że sprzęt dla OSP został zakupiony nie ze zbiórki do puszek podczas finału WOŚP, ale z pieniędzy od darczyńców przekazanych na konto fundacji.

"Nawet pięciu minut nie wahaliśmy się aby przeznaczyć je dla was, aby kupić wam sprzęt. Zapytaliśmy kilkanaście jednostek jaki sprzęt jest potrzebny. Zapytaliśmy także komu mamy wręczyć ten sprzęt. Było to robione szybko, ale chcieliśmy zadziałać jak najszybciej. Chcieliśmy, aby ten sprzęt u was był, nie żeby to były obietnice, ale konkretny sprzęt. Dziękujemy wam, że jesteście z ludźmi i tworzycie jedność obywatelską" - mówił Owsiak.

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak podziękował za przekazany sprzęt.

"Rycerze Floriana są zawsze tam, gdzie natychmiast trzeba podejmować działania ratownicze. To jest istota służby strażackiej. Jeżeli ratownicy są blisko, to mogą w tych pierwszych minutach, w pierwszych godzinach udzielić pomocy. Te służby centralne, państwowe przychodzą ze wsparciem po godzinach, po dniach. Najważniejsze jest żeby strażacy ochotnicy mieli dobry sprzęt, dobre wyposażenie i możliwości skutecznego działania. WOŚP znakomicie te możliwości powiększa" - powiedział Pawlak.

Prezes OSP zaznaczył, że część strażaków zanim przyjechała do Bydgoszczy w czwartek wieczorem i w nocy brała udział w akcjach w związku z przechodzącą nad Polską wichurą.

Uroczystość przekazania darów OSP odbyła się w centrum Bydgoszczy, na Wyspie Młyńskiej. Sprzęt medyczny - zestawy ratownicze, fantomy, deski ortopedyczne i defibrylatory otrzymali strażacy z jednostek z różnych stron kraju. Z kolei 98 jednostek z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, zaangażowanych w pomoc po nawałnicach w sierpniu dostało pilarki, agregaty prądotwórcze i pompy szlamowe.

W czasie uroczystości, Owsiak i Pawlak podpisali porozumienie o współpracy w uczeniu dzieci i młodzieży udzielania pierwszej pomocy.

"Od 12 lat uczymy jak udzielać pierwszej pomocy. Ponad 2,6 mln uczniów poznało te zasady. Od kilku lat bezskutecznie pukamy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarówno poprzedniego, jak i obecnego żeby wprowadzić do szkół obligatoryjny przedmiot resuscytacji oddechowo-krążeniowej, 37 godzin lekcyjnych przez trzy lata" - zaznaczył Owsiak.

Uroczystość uświetnił koncert bydgoskiego zespołu ROAN, który w tym roku w ramach WOŚP koncertował w Chinach. Uczestnicy imprezy odśpiewali "Sto lat" obchodzącemu urodziny Owsiakowi, a koszykarki miejscowego klubu Artego wręczyły mu okazały tort.