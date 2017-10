PO i PSL mają niewiele wspólnego z opozycją, bo opozycja to ludzie, którzy mimo różnic dążą do dobra ojczyzny – powiedział w felietonie dla Radia Maryja szef MON Antoni Macierewicz. Dodał, że w zachowaniach D.Tuska i G.Schetyny trudno mu dostrzec dążenie do "dobrych rozwiązań" dla Polski.