Prezydent pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Przygotowanie projektów o SN i KRS prezydent zapowiedział w lipcu po zawetowaniu dotyczących tych kwestii ustaw, autorstwa PiS. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że w piątek w Belwederze odbędzie się spotkanie prezydenta Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, a tematem rozmowy ma być reforma wymiaru sprawiedliwości.

Bochenek był pytany w środę w RMF FM, kiedy w sprawie tych projektów z prezydentem spotka się premier Beata Szydło. "Ta reforma wymiaru sprawiedliwości, o której mówimy, jest niezwykle istotna dla całego naszego obozu politycznego. Nasz lider, lider Zjednoczonej Prawicy, prezes Jarosław Kaczyński, jest niezwykle aktywny, akurat jeśli chodzi o tę kwestię, bo jest to ważna reforma. Cieszymy się, że również tę aktywność przejawia prezydent Duda. Takie spotkania już się odbywały dwukrotnie na zaproszenie pana prezydenta. Kolejne w piątek" - odparł.

"Jeżeli chodzi o rząd, to rząd również analizuje i włącza się oczywiście w te prace. Analizuje w tym momencie projekty ustaw i wtedy, kiedy będziemy już mieli zakończone kompleksowe analizy prawne tych rozwiązań, które zaprezentował prezydent - będziemy mogli się do nich odnieść" – dodał Bochenek.

Dopytywany, jaką rolę ma do odegrania premier Szydło w negocjacjach z prezydentem ws. tych projektów ustaw, rzecznik rządu stwierdził, że gdyby były to ustawy rządowe, to rola premier byłaby kluczowa. "Z uwagi na to, że są to ustawy pana prezydenta, które są w parlamencie, to negocjacje, rozmowy w tym zakresie prowadzi szef ugrupowania rządzącego, czyli pan prezes, były premier Jarosław Kaczyński" - wskazał Bochenek.

"Rząd jest emanacją Prawa i Sprawiedliwości i owszem na poziomie parlamentu toczą się prace i analizy prawne tych ustaw, natomiast rząd pozostaje w kontakcie ze swoim zapleczem parlamentarnym i te niezwykle istotne kwestie i nasze zastrzeżenia - jeżeli takie się pojawią po tych analizach, które będziemy chcieli przekazać, na pewno przekażemy również naszej partii" - dodał rzecznik rządu.

"Kluczową rolę mają tutaj do odegrania politycy na forum parlamentu, ustawy są w parlamencie, nie w rządzie. My je analizujemy tylko z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości i resortu ministra Zbigniewa Ziobry, tam trwają w tym momencie dyskusje. Rola rządu byłaby wtedy do odegrania, jeżeli rzeczywiście byłby to projekt rządowy, jeżeli rząd by go przyjmował i procedował" - wyjaśnił.

Bochenek był również pytany dlaczego szefowa rządu nie spotkała się dotychczas z młodymi lekarzami, którzy od poniedziałku prowadzą protest głodowy w hallu głównym Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. We wtorek rezydenci apelowali o spotkanie z premier Szydło, wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB w trzy lata, z drogą dojścia do 9 proc. przez najbliższe dziesięć lat. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek, zwiększenia liczby pracowników medycznych, poprawy warunków pracy i podwyższenia wynagrodzeń.

Bochenek zwrócił uwagę, że z protestującymi spotykał się wielokrotnie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. "To jest osoba, która w imieniu pani premier prowadzi wszelkie sprawy związane z ochroną zdrowia, przeprowadza reformę służby zdrowia i również przeznacza kolejne środki na podwyżki dla rezydentów" - powiedział.

"Na pewno jeżeli byłaby taka sytuacja i byłyby ku temu okoliczności (premier Szydło - PAP) spotkałaby się oczywiście również z rezydentami. Nie widzę tutaj żadnego problemu, jesteśmy zawsze otwarci na spotkania z ludźmi" - zapewnił Bochenek.

W trakcie wywiadu rzecznik rządu był też pytany o to, kiedy Rada Ministrów zajmie się projektem uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port "Solidarność" – Centralny Port Komunikacyjny (CPK) dla Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd miał zająć się tą sprawą podczas posiedzenia przed dwoma tygodniami, ale ostatecznie punkt ten nie znalazł się w porządku obrad. Podczas posiedzenia w tym tygodniu ministrowie również nie omawiali tego dokumentu.

"Rząd zajmie się tym projektem w najbliższym czasie. Ten dokument musi być dobrze przygotowany. Wiem, że jakieś poprawki, chyba redakcyjne, były nanoszone w związku z tym myślę, że jest to kwestia najbliższego czasu" - zapowiedział Bochenek.