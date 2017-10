Trybunał Konstytucyjny orzekł w czerwcu, iż rozporządzenie rządu premier Beaty Szydło z grudnia 2015 r., które uchyliło decyzję poprzedniego rządu o utworzeniu od 1 stycznia 2016 r. gmin Szczawa i Grabówka, jest niezgodne z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym.

Trzy miesiące wcześniej zaskarżyła to rozporządzenie do Trybunału grupa posłów Platformy Obywatelskiej. Wskazywali oni, że zarówno powołanie gminy, zmiana jej granic, czy likwidacja, są oddzielnymi decyzjami administracyjnymi, w określonej procedurze i każda z takich decyzji wymaga przeprowadzenia odrębnych konsultacji z mieszkańcami.

TK wskazał, że w procedurze przygotowania tego rozporządzenia nie przeprowadzono konsultacji i uznał je za niezgodne z konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym.

Posłowie Platformy, wspierający grupę inicjatywną mieszkańców Grabówki, stoją na stanowisku, że po orzeczeniu TK aktualna jest procedura tworzenia nowych gmin. W piśmie do premier Beaty Szydło zwrócili się o "niezwłoczne wznowienie procesu tworzenia gmin Grabówka i Szczawa tak, by mogły one prowadzić działalność w pełnym zakresie od dnia 1 stycznia 2018 roku".

"Władza nie może być bezczynna. Jeśli jest tak, że w porządku prawnym pozostaje w mocy rozporządzenie o utworzeniu gminy Grabówka, to powinno zostać wykonane. Mijają kolejne miesiące i nie ma ze strony rządu żadnych działań" - mówił we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz.

Przypomniał, że w ub. tygodniu sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej nie przyjęła dezyderatu do Rady Ministrów (7 głosów za, przeciw 12, 1 osoba wstrzymała się), by ta podjęła działania w sprawie utworzenia gmin Grabówka i Szczawa.

Dlatego też powstało pismo grupy posłów skierowane bezpośrednio do premier Beaty Szydło, złożone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 29 września.

Tyszkiewicz mówił, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie ma charakter precedensowy. "Jest w mocy decyzja o powołaniu gminy Grabówka i nie jest ona przez rząd realizowana. Rząd nie może być w tej sprawie bezczynny" - dodał poseł PO.

Według prawnika Łukasza Prokoryma, szefa prowadzonego przez Platformę Biura Interwencji Obywatelskich w regionie, teraz kolejny krok należy do rządu. Chodzi o wskazanie daty powołania nowych samorządów i ustanowienie pełnomocników do powołania gmin.

Jak poinformowano na konferencji prasowej, po wyczerpaniu drogi prawnej w Polsce możliwe jest skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. "Zaczekamy na odpowiedź, jestem przekonany, że w dialogu z parlamentem taka odpowiedź się pojawi" - zaznaczył Tyszkiewicz. (PAP)

Autor: Robert Fiłończuk

Edytor: Marta Rawicz