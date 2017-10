Premier: życzyłabym sobie, by przyspieszyła realizacja programu Mieszkanie Plus

Życzyłabym sobie, by tempo realizacji programu Mieszkanie Plus przyspieszyło - powiedziała w poniedziałek premier Beata Szydło. Jak zaznaczyła, program ten ma szansę stać się kolejnym po Rodzinie 500 Plus elementem napędzającym gospodarkę.