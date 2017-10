MIB rozpocznie 2 października konsultacje lokalizacji w ramach Mieszkania+



Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) rozpocznie 2 października br. konsultacje publiczne pierwszych lokalizacji programu Mieszkanie+ połączone z prezentacją zasad działania Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) i możliwości, jakie daje gminom i lokalnym społecznościom, podał resort.

"W konsultacjach, które odbędą się w każdym województwie, mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych: samorządów powiatowych i samorządów gminnych. Chodzi o to, żeby z szansy uzyskania mieszkania, które będą powstawały przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości mogły skorzystać zarówno gminy, w których są nieruchomości Skarbu Państwa już przygotowane pod budownictwo mieszkaniowe, jak również gminy, które mają własne działki budowlane, także uzbrojone, i potrzebują kapitału na budowę mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Bydgoszczy, a kolejne w Opolu, Lublinie i Szczecinie. W każdym z miast wojewoda zaprosił do konsultacji samorządowców, żeby poznać ich oczekiwania związane z funkcjonowaniem i działaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości, podano także.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówił dziś, że dwa filary Programu Mieszkanie+ - komercyjny realizowany przez BGK Nieruchomości i publiczny, który będzie należał do KZN będą się bardzo dobrze uzupełniały.

"Program Mieszkanie+ w tej części, która jest realizowana przez BGK Nieruchomości idzie bardzo dobrze. Mamy w budowie 1,2 tys. mieszkań, ok. 10 tys. mieszkań jest objętych przygotowaniem. W tej chwili drugi filar [KZN] jest przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ten filar jest bardzo ważny, bo będzie bazował na zasobach Skarbu Państwa, na wielu działkach w całym kraju, których do tej pory nie zinwentaryzowaliśmy. Dla sukcesu programu potrzebujemy ich jak najwięcej. Te dwa filary komercyjny, realizowany przez BGKN i publiczny, które będziemy realizowali przez KZN będą się bardzo dobrze ze sobą uzupełniały" - powiedział Kwieciński podczas inauguracji wystawy pokonkursowej "Mieszkanie Plus - Modelowy Dom Wielorodzinny".

KZN będzie poszukiwał działek odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe i chce poznać opinie gmin dotyczące lokalizacji mieszkań z opcją dojścia do własności. Dla najemców - przyszłych właścicieli mieszkań, będzie to bardzo atrakcyjna oferta najmu o czynszu normowanym (maksymalny ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu). Takie mieszkanie będzie można docelowo wykupić, albo tylko długoterminowo wynajmować, wyjaśniło MIB w komunikacie.

"Celem konsultacji jest uzyskanie akceptacji gmin dla konkretnych lokalizacji. Chodzi o to, żeby powstające budynki dobrze komponowały się z otoczeniem, ich funkcjonowanie nie powodowało obciążenia finansowego gmin i aby były akceptowane przez lokalne społeczności. Tam, gdzie jeszcze samorządy nie zgłosiły zainteresowania programem, samorządowcy będą mogli uzyskać opinie swoich mieszkańców dotyczące potrzeby skorzystania z takiej oferty - włączenia jej do wieloletnich lokalnych programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym" - czytamy dalej.

4 września 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa zwrócił się do wojewodów z prośbą o wystąpienie do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości. Gminy mogą wskazać nieruchomości gminne, które mogłyby zostać wniesione do takich spółek z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (z informacją, czy nieruchomości te są przygotowane np. pod względem uzbrojenia technicznego do realizacji takich inwestycji). Informacje umożliwią szybsze rozpoczęcie przez Krajowy Zasób Nieruchomości działań zmierzających do nawiązania współpracy z zainteresowanymi gminami i tworzenia spółek celowych z ich udziałem. Z uwagi na sezonowość robót budowlanych, szybkie przekazanie informacji umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych już wiosną 2018 r., a w przypadku nieruchomości budynkowych, nawet w 2017 r., przypomina resort.

(ISBnews)