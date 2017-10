Nepal: Wybrano nową żyjącą boginię Kumari (reportaż)

W stolicy Nepalu Katmandu wybrano nową żyjącą boginię Kumari. Trzyletnia Trishna Shakya jest następczynią 12-letniej Matiny, która wróciła do domu rodzinnego. Chociaż tradycja do obecnych czasów mocno się zmieniła, to wokół bogiń Kumari wciąż jest wiele mitów.