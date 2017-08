MRPiPS poinformowało PAP, że do godz. 13 złożono 23 tys. 232 wnioski.

Wcześniej szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że złożono już ponad 22 tys. wniosków online. "Jest druga bardzo dobra informacja, że wśród 22 tys. wniosków tylko dwa były błędnie złożone. Przy starcie programu, jak mieliśmy pierwszego dnia ok. 100 tys. wniosków to wiele było powtórnie składanych, wiele było błędnych wniosków, więc sprawność złożenia tych wniosków, nieomylność w ich wypełnianiu, jest imponująca. O godz. 8 rano było 2 tys. 800 wniosków" - powiedziała.

Jak zaznaczyła, rodziny wykazują się dużym spokojem w kwestii składania wniosków o 500 plus. "Myślę, że rodziny, wnioskodawcy wykazują duży spokój, bo jak wiedzą, że jak złożą ten wniosek przez internet to mogą to zrobić niekoniecznie w godzinach pracy, mogą to zrobić w trakcie urlopu" - stwierdziła Rafalska.

Od 1 sierpnia należy składać wnioski o przyznanie środków z programu "Rodzina 500 plus" na kolejny okres zasiłkowy. Od początku sierpnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. MRPiPS przypomina, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia 500 plus. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata za październik nastąpi do 31 października.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć bezpośrednio w gminie, wysłać pocztą lub on-line: za pomocą portalu informacyjno–usługowego MRPiPS Emp@tia, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).