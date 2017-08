Wielka Brytania: Służba cywilna oskarża May o zmarnowanie roku ws. Brexitu

Wysocy rangą urzędnicy zaangażowani w negocjacje ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oskarżyli we wtorek na łamach dziennika "Financial Times" brytyjską premier Theresę May o zmarnowanie roku od referendum i nadmierną kontrolę nad procesami administracyjnymi.