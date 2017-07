Kontrola zlecona przez resort rodziny ma związek z zabójstwem 6-miesięcznego Maksymiliana, który zmarł w sobotę w szpitalu na skutek licznych obrażeń ciała, w tym głowy. Podejrzanym w tej sprawie jest znajomy rodziców Grzegorz B., były pracodawca ojca dziecka. B. usłyszał zarzut zabójstwa dziecka oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 2,5 letnią Leną, siostrą Maksymiliana.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa dla Miasta Rzeszów wystąpiła do sądu o trzy miesiące aresztu dla mężczyzny.

W związku ze sprawą jeszcze w piątek zostali zatrzymani rodzice chłopca: 23-letnia matka i 26-letni ojciec, a w sobotę – Grzegorz B. Rodzice dzieci nie mieszkali razem, mąż wyprowadził się z domu kilka tygodni temu. Rodzina miała założoną niebieską kartę.

Matka została w niedzielę przesłuchana i złożyła wyjaśnienia. Usłyszała też wtedy zarzut zabójstwa dziecka. Później pojawiły się nowe dowody i sytuacja uległa zmianie; kobieta obecnie jest świadkiem w sprawie. Podobnie jak ojciec dzieci. Oboje po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu.

"W związku ze śmiercią półrocznego dziecka z Rzeszowa MRPiPS zlecił wojewodzie natychmiastową kontrolę Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie" - poinformowało w poniedziałek MRPiPS.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zlecił interwencję w sprawie 2,5-letniej siostry zmarłego 6-miesięcznego Maksymiliana. W trybie pilnym Michalak zwrócił się również do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o nadzór nad postępowaniem.

"Sytuację należy wyjaśnić, sprawdzić to, co działo się w domu, i to, co działo się koło domu. Podejmując z urzędu tę sprawę, chcę zabezpieczyć szczególnie to drugie dziecko, żeby nie doszło do jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji dla niej" – mówił w mediach Michalak, przypominając, że od 13 lipca obowiązują nowe przepisy zwiększające karnoprawną ochronę dzieci.

Nowe przepisy zaostrzają kary dla osób, które dopuszczają do okaleczenia, uprowadzenia, porzucenia dziecka czy handlu dziećmi i wprowadzają prawny obowiązek reagowania na krzywdzenie dzieci.