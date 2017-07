W uroczystościach z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, odbywających się w Parku Wolności przy gmachu Muzeum, udział biorą m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele polskiego rządu, parlamentarzyści i radni Warszawy oraz kombatanci Powstania Warszawskiego w tym prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski i prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski.

Zwracając się do powstańców, dyrektor stołecznego Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski przypomniał, że 73 lata temu stanęli do walki o wolność. "To była ostatnia próba ocalenia niepodległości Rzeczypospolitej. Wychowani w wolnej Polsce wiedzieliście, że wolność jest wartością najcenniejszą, potrafiliście jej służyć bez względu na okoliczności, z największym poświęceniem" - podkreślił.

"Byliście ochotniczą armią, być może najlepszą, jaką miała Polska w swojej historii. Wasza walka nie skończyła się militarnym zwycięstwem, ale po 73. latach widać wyraźnie, że zwyciężyła pamięć i wierność najważniejszym wartościom" - podkreślił Ołdakowski.