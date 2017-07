"Z naszych ustaleń wynika, że pomiędzy 34-letnim sprawcą i pracownikami dyskoteki doszło do kłótni. Sprawca wyszedł z dyskoteki, pojechał do domu, wziął stamtąd amerykański karabin szturmowy M16, wrócił na miejsce i zastrzelił przy wejściu do dyskoteki ochroniarza" - powiedział Roth na konferencji prasowej w Konstancji.

Dwie inne osoby zostały ciężko ranne.

Sprawca jest karanym już wcześniej irackim Kurdem. Jest zięciem właściciela dyskoteki - poinformował prokurator.

Roth wykluczył podłoże islamistyczne zbrodni.

Po opuszczeniu lokalu sprawca wdał się w wymianę strzałów z wezwaną na miejsce zdarzenia policją. Został poważnie ranny i wkrótce zmarł w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń. Ranny został również jeden z policjantów, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.