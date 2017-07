Poinformowała o tym na Twitterze z-ca prezydent Warszawy Renata Kaznowska, zamieszczając skan rozwiązania umowy z pracownikiem.

W uzasadnieniu rozwiązania umowy wystawionym przez firmę go zatrudniającą czytamy, że przyczyną jest "zawinione i ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych".

Dodano, że kierowca spowodował szkodę w wizerunku firmy poprzez dyskryminację osoby niepełnosprawnej, co spowodowało utratę zaufania wobec niego.

Wcześniej ZTM poinformował, że odebrał kierowcy certyfikat uprawniający do obsługi linii w ramach stołecznej komunikacji miejskiej.

Samo zdarzenie za pośrednictwem Twittera skomentowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Nie ma zgody na dyskryminację kogokolwiek. Obowiązkiem kierowcy jest pomoc pasażerom w każdej sytuacji" - napisała.

W czwartek pasażer jednego z warszawskich autobusów zamieścił w internecie film pokazujący, jak kierowca linii 516 nie chce wpuścić mężczyzny na wózku inwalidzkim, argumentując, że "nie ma takiego obowiązku". Pasażerowie autobusu sami pomogli mężczyźnie dostać się do środka, co w konsekwencji doprowadziło do wyproszenia przez kierowcę wszystkich podróżujących. Incydent zgłosili ZTM oburzeni pasażerowie. (PAP)