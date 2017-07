Gowin pytany był w Radiowej Trójce o postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem Andrzejem Dudą, a Sądem Najwyższym co do prawa łaski dot. Mariusza Kamińskiego. W ocenie prezes TK Sąd Najwyższy złamał prawo, nie zawieszając postępowania w sprawie Kamińskiego. Przyłębska mówiła w TVP Info, że z mocy ustawy, a nie na wniosek, SN powinien to postępowanie zawiesić do czasu rozstrzygnięcia przez TK sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem co do prawa łaski.

W czerwcu br. prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaskarżył do TK przepis Kodeksu postępowania karnego pozwalający wnosić kasację na niekorzyść podsądnego w przypadku zastosowania wobec niego aktu łaski przez prezydenta.

"W pełni popieram postulaty pani prezes i pana ministra sprawiedliwości, żeby ta sprawa została przez Sąd Najwyższy zawieszona. Wyrok przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu uważam za hańbę wymiaru sprawiedliwości" - podkreślił Gowin.

Przypomniał, że był ministrem sprawiedliwości i jak mało kto rozumie jak głębokie reformy są potrzebne w sądownictwie. "Na pewno te reformy będziemy przeprowadzać" - zapewnił. "Mam nadzieję, że w sposób bardziej przemyślany poprzedzony dialogiem społecznym i poprzedzony konsultacjami, z tym który na końcu musi złożyć swój podpis pod ustawami, czyli z panem prezydentem" - dodał Gowin.