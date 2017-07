Wielka Brytania wierzy w postęp do października w rozmowach o Brexicie

Brytyjski rząd jest przekonany, że w rozmowach z partnerami unijnymi na temat Brexitu uda się do października osiągnąć postęp wystarczający na tyle, by przejść do negocjacji na temat przyszłych stosunków i modelu współpracy między Londynem a Unią Europejską.