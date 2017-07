Ofensywę przeciw IS w Ar-Rakce SDF rozpoczęły się w listopadzie ub.r.; do samego miasta oddziałom udało się wejść na początku czerwca, a 4 lipca SDF weszły do Starego Miasta w Ar-Rakce. Informowano wówczas, że broni się tam ok. 2,5 tys. dżihadystów.

SDF wspierane są z powietrza przez międzynarodową koalicję antydżihadystyczną pod dowództwem USA. Obserwatorium poinformowało, że w środowej serii nalotów koalicji na Ar-Rakkę zginęło 29 cywilów, w tym co najmniej ośmioro dzieci.

W walce o wyzwolenie miasta kurdyjscy bojownicy napotykają silny opór ze strony dżihadystów, którzy zastawiają w mieście pułapki, podkładają bomby i atakują cywilów, grożąc śmierciom tym, którzy chcą uciec z miasta.

W połowie lipca Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców (UNHCR) alarmował, że w mieście szybko wyczerpują się zapasy wody, lekarstw i innych artykułów pierwszej potrzeby. Według szacunków ONZ w mieście uwięzionych jest 20-50 tys. cywilów.

IS zajęło Ar-Rakkę w 2014 roku. Właśnie tam dżihadyści dopuszczali się największych okrucieństw, m.in. publicznego ścinania wrogów. Miasto jest też centrum planowania zamachów IS za granicą.

Poza Ar-Rakką IS kontroluje większość gęsto zaludnionej syryjskiej doliny Eufratu.