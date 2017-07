"Podjęliśmy decyzję, że inwestycja warta ponad 250 mln zł będzie zlokalizowana tutaj, chodzi o budowę nowoczesnej jednostki penitencjarnej wraz z dużym zakładem pracy" - powiedział wiceminister.

Jaki zaznaczył, że o zlokalizowanie inwestycji zabiegały "setki samorządów". "Argumenty Sanoka były bardzo mocne. Nie byłoby tej decyzji gdyby nie zabiegi pana posła Piotra Uruskiego, który z dużą determinacją zabiegał o tę inwestycję" – dodał. W nowym zakładzie przebywać będzie mogło ponad 1 tys. więźniów. Obiekt, jak podkreślił wiceminister sprawiedliwości, ma być budowany według nowoczesnych technologii, także związanych z bezpieczeństwem.

Według Jakiego samorząd Sanoka zyska na tej inwestycji podwójnie. "Obecny zakład zlokalizowany w centrum miasta (areszt) zostanie przeniesiony na obrzeża, a miasto zyska atrakcyjny teren w centrum, bo otrzyma tę działkę" - dodał. Zakład ma być zlokalizowany w Sanoku przy ul. Stróżowskiej; ma być otwarty pod koniec 2020 r. Obok niego powstać ma duża hala produkcyjna, w której pracować będą więźniowie.

Jak powiedział Jaki, "hala będzie budowana pod konkretnego przedsiębiorcę", który zdecyduje się na zatrudnienie więźniów. Według szacunków resortu w hali może pracować od 300 nawet do 600 więźniów. Jaki podkreślił, że w kraju mamy wysokie wskaźniki, jeśli chodzi o powrót więźniów do przestępstw. "Dlatego dla nas powszechny program zatrudnienia więźniów jest szansą na to, że więcej osadzonych, którzy będą opuszczać zakłady nie będzie do nich wracało, bo zobaczą, że można pracować, wrócić do normalnego życia" - mówił.

Wiceminister zaznaczył, że do końca roku chce ogłosić decyzje o budowie kolejnych nowych zakładów karnych. "To nie jest codzienna inwestycja, jeśli w ciągu następnych lat uda nam się wybudować trzy zakłady karne będę zadowolony" - dodał. Wiceminister podał dane z których wynika, że w kraju mamy 85 tys. miejsc w zakładach karnych, a zajętych jest 76 tys. miejsc. Wyjaśnił, że budowane będą nowe zakłady, bo wiele dotychczasowych jednostek "powinno być muzeami". "Nie są one dostosowane do nowoczesnych czasów, dlatego staramy się zamykać te stare zakłady i na ich miejsce budować nowoczesne, które państwo nie będzie się wstydzić" - zaznaczył.

Poseł PiS Piotr Uruski podkreślił, że miejsca pracy, które powstaną przy okazji tej inwestycji, to jest to czego szczególnie potrzeba Sanokowi. "Dla tego regionu to jest wielka sprawa. Tak dużej inwestycji wartej 250 mln zł nie było na tej ziemi od lat. Trzeba mieć tego świadomość. Oprócz miejsc pracy będą też podatki do budżetu miasta" - dodał. Dyrektor generalny Służby Więziennej Jacek Kitliński zaznaczył, że ogłoszenie decyzji o budowie nowego zakładu to tak naprawdę prawdziwy początek programu modernizacji SW.

"Jestem przekonany, że w nowej jednostce penitencjarnej, nowoczesnej, nowocześnie chronionej, stworzymy nie tylko miejsca pracy, ale także możliwość nauki zawodu dla osadzonych, którzy po wyjściu będą mogli włączyć się do życia społecznego. Takie mamy założenia" - podkreślił Kotliński. Radości z inwestycji nie krył burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro, który dziękował wiceministrowi za decyzję o lokalizacji zakładu na Podkarpaciu. Zaznaczył, że miejskie służby już pracują, aby do działki doprowadzić wodociągi i kanalizację.

Nowy zakład powstanie na działce o pow. 11 ha, w zamian miasto zyska 40-arową działkę w centrum Sanoka.