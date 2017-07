Za ustawą głosowało 271 posłów, 3 było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu.

W imieniu rządu umowę podpisał 9 marca 2017 r. w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Umowa oprócz siedziby agencji reguluje, również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników. Zakłada powstanie europejskiej szkoły dla dzieci pracowników agencji. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona prawie trzykrotnie – z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 tys. w roku 2020.

Podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji administracji i spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych we wtorek wiceminister spraw zagranicznych Renata Szczęch mówiła, że umowa przyniesie Polsce wielowymiarowe korzyści. "W obszarze politycznym i w obszarze bezpieczeństwa jest to przede wszystkim wzmocnienie agencji Frontex, które jest zbieżne z interesem RP dotyczącym rozwiązywania kryzysu migracyjnego. Strona Polska stale zajmuje stanowisko, że kluczowe dla przezwyciężenia kryzysu jest uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej i współpraca z państwami trzecimi, z których pochodzą migranci, więc są to sprawy wiążące się blisko z działalnością agencji. Zawarcie tej umowy będzie wymierny znakiem, że Polska przywiązuje znaczną wagę do kwestii ochrony granic zewnętrznych UE" - mówiła.

Zapewniała, że również w obszarze ekonomicznym umowa przyniesie "wymierny skutek" dla krajowej gospodarki. "Świadczy o tym fakt, że agencja planuje zatrudnić w najbliższych latach dodatkowych pracowników, których liczba docelowo ma sięgnąć ok. 1000 osób. Wydatki związane z życie w Warszawie, wydatki związane z bieżącą działalnością agencji, organizacją konferencji i innych przedsięwzięć przyniosą korzyści lokalnej gospodarce" - dodała wówczas Szczęch.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała 6 października 2016 r. Do głównych zadań agencji należą: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, wspieranie - wraz z innymi agencjami UE - krajowych organów straży przybrzeżnej.

Jednym z zadań agencji jest nadzorowanie i organizowanie przymusowych powrotów z państw członkowskich. Dysponuje ona także grupą specjalistów ds. powrotów, których zadaniem jest m.in. identyfikacja migrantów i uzyskiwanie dokumentów podróży za pośrednictwem konsulatów państw przyjmujących z powrotem swoich obywateli. Agencja może także przetwarzać dane osobowe dotyczące osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej, takiej jak przemyt migrantów, terroryzm lub handel ludźmi.

Budżet agencji ma się zwiększać z 281 mln euro w 2017 r., tak, aby w 2020 r. osiągnąć 322 mln euro. Poza funduszami UE budżet agencji zasilają środki przekazywane przez państwa stowarzyszone w ramach Schengen (ok. 8 proc. rocznej dotacji UE).(PAP)