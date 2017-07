Bochniarz poinformowała w środę, że jako szefowa RDS przekazała prezydentowi wspólne wystąpienie "reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego" w sprawie projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i sposobu jego procedowania.

"Na posiedzeniu RDS z udziałem Pana Prezydenta, które odbyło się 19 czerwca 2017 r. mówił Pan, że kiedy ważna ustawa nie trafia do konsultacji do RDS, to wtedy chce być Pan o tym poinformowany i wtedy podejmie Pan interwencję. Właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją" - wskazała przewodnicząca RDS zwracając się do prezydenta.

Dodała, że "poselski projekt nowej ustawy o SN jest kolejnym aktem prawnym, kluczowym dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który jest procedowany z pominięciem konsultacji społecznych, w tym z pominięciem Rady Dialogu Społecznego".

"W związku z tym czuję się w obowiązku poinformowania Pana Prezydenta o tej sytuacji i liczę na Pana interwencję, która doprowadzi do poszanowania RDS i jej uprawnień w zakresie konsultacji projektów aktów prawnych" - napisała Bochniarz.

Członkowie RDS już we wtorek w liście skierowanym do marszałków Sejmu i Senatu wskazywali, że poselski projekt nowej ustawy o SN jest "aktem prawnym kluczowym dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce". Dodali, że jako projekt poselski jest procedowany bez konsultacji społecznych, co może spowodować "złą jakość stanowionego prawa".

Pod listem do marszałków podpisali się przedstawiciele organizacji pracodawców i central związkowych: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Business Centre Club i Związku Rzemiosła Polskiego.

Pod wtorkowym apelem nie podpisał się przedstawiciel NSZZ "Solidarność". Rzecznik prasowy związku Mateusz Szymański mówił PAP, że w ocenie związku projekt nie znajduje się w kompetencji Rady Dialogu Społecznego. "Jest to kwestia ustrojowa, a nie dotycząca kwestii społeczno-gospodarczych. Stąd taka decyzja" - wyjaśniał.

Sejm skierował w środę projekt posłów PiS o SN do dalszych prac w komisji sprawiedliwości i praw człowieka. We wtorek odbyły się pierwsze i drugie czytanie tego projektu, którym towarzyszyła nocna, burzliwa debata.

Zgłoszony, przez posłów PiS, projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym został opublikowany na stronach Sejmu przed tygodniem. Przewiduje on m.in. trzy nowe Izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku.