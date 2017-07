Zgodnie z podpisanym w poniedziałek rozporządzeniem ministra 1 września br. PWSZ w Sulechowie stanie się zamiejscowym wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, konsolidacja UZ i PWSZ w Sulechowie "to moment, w którym pojawia się szansa na stworzenie w województwie lubuskim bardzo silnego ośrodka akademickiego. Jestem przekonany, że Zielona Góra w połączeniu z Sulechowem już w najbliższych latach stanie się na polskiej mapie akademickiej ośrodkiem (...) dominującym: badaniami akademickimi, świetnym poziomem kształcenia studentów" - stwierdził.

"Konsolidacja tych dwóch uczelni wpisuje się też w strategię rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Od wielu lat w krajach całej Europy postępuje proces konsolidowania uczelni. W czasach globalnej konkurencji ta konsolidacja jest rzeczą niezbędną: żeby konkurować z uczelniami z Wielkiej Brytanii, z Francji czy Niemiec, polskie uczelnie muszą łączyć swoje potencjały" - dodał Gowin. Jak podkreślił, konsolidacja jest inicjatywą samych uczelni i nie jest narzucana przez MNiSW.

Gowin przypomniał również, że we wrześniu zostaną przedstawione założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0). "Będzie tam mowa także o różnych innych - obok konsolidacji, formach współpracy między polskimi uczelniami, także między uczelniami polskimi a uczelniami zagranicznymi" - powiedział. - "Idea nie tylko łączenia się dwóch lub trzech uczelni w jedną, lecz także zawiązywania federacji uczelni, które dzięki temu będą mogły wzmacniać swój potencjał naukowy i potencjał edukacyjny - to też jest jeden z bardzo ciekawych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego".

Głównym powodem konsolidacji UZ i PWSZ w Sulechowie jest malejąca liczba studentów w woj. lubuskim. Przez ostatnie siedem lat liczba absolwentów szkół wyższych spadła z 98 do 45 osób na 10 tys. mieszkańców regionu. Zmniejszyła się również sama liczba studentów: kilka lat temu w Sulechowie studiowało cztery tys. studentów, dziś jest ich ok. 400. Z kolei Uniwersytet Zielonogórski ma prawie 12 tys. studentów i liczy na to, że rozszerzenie oferty edukacyjnej o kierunki prowadzone na sulechowskiej uczelni podniesie jego atrakcyjność.

Decyzja o konsolidacji została po raz pierwszy ogłoszona w lutym br. przez rektorów UZ i PWSZ w Sulechowie. Od tego momentu uczelnie wspólnie wypracowały zasady połączenia, aż do 18 kwietnia br., kiedy rektorzy obu szkół wyższych zwrócili się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego z formalnym wnioskiem o połączenie.

Po konsolidacji studenci z Sulechowa będą otrzymywać dyplomy Uniwersytetu Zielonogórskiego, natomiast studenci UZ zyskają możliwość odbywania zajęć w Sulechowie. Połączone uczelnie będą otrzymywać pomoc finansową od MNiSW. W latach 2018-2022 dotacja przyznawana UZ będzie uzupełniana do poziomu 103 proc. sumy dotacji uczelni podstawowych przyznanych UZ i PWSZ w roku konsolidacji. W związku z tym, przez najbliższych 5 lat połączone uczelnie zostaną wzmocnione przez dodatkowe 3 proc. środków z MNiSW. (PAP)