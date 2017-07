Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 46,6 USD, po zwyżce o 0,2 proc.

Brent w dostawach na sierpień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie idzie w górę o 0,2 proc. do 49 USD za baryłkę.

Sytuacja na rynku ropy w II poł. roku poprawi się, gdyż zapasy surowca na świecie będą spadać szybciej niż obecnie, a członkowie OPEC będą w większym stopniu stosować się do zapisów umowy o cięciu produkcji - ocenił Haitham al-Ghais, przedstawiciel Kuwejtu przy kartelu.

Z informacji uzyskanych przez Bloomberga wynika, że w czerwcu 11 członków OPEC przeciętnie w 92 proc. stosowało się do przypisanych im kwot ograniczających wydobycie - to najmniej od stycznia, gdy kwoty zaczęły obowiązywać. W maju odsetek ten wynosił 110 proc.

"Oczekuje się, że popyt na ropę w III kw. poprawi się, z uwagi na czynniki sezonowe. Jednocześnie, ryzyka po stronie podażowej wskazują na rosnącą produkcję i zapasy w USA, gdy wpływ tych czynników zaniknie w IV kw." - ocenił Kim Yumi, strateg rynku ropy z Kiwoom Securities.

W ostatnich dniach przedstawiciele kartelu informowali, że na spotkaniu OPEC-Rosja, które odbędzie się 24 lipca w Petersburgu, omawiana będzie kwestia ograniczenia produkcji przez Libię i Nigerię, które do tej pory były zwolnione z obowiązku cięcia produkcji.

OPEC i pozostali producenci ropy od początku roku ograniczyli wydobycie o 1,8 mln baryłek dziennie. Umowa ma obowiązywać do końca marca 2018 r. Celem porozumienia jest sprowadzenie zapasów surowca w krajach OECD do poziomu 5-letniej średniej, co w konsekwencji ma zrównoważyć rynek.

Tymczasem w USA, w ubiegłym tygodniu liczba czynnych szybów naftowych wzrosła do 765, o 2 - podał w piątek wieczorem Baker Huges. Liczba ta w ciągu ostatnich 25 tygodni spadła tylko raz - pod koniec czerwca. (PAP Biznes)