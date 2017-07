Sondaż: Poparcie dla PiS spadło do 32,1 procent

Poparcie dla PiS spadło w lipcu do 32,1 proc. z 33,3 proc., a dla PO do 21,8 proc. z 25,1 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Do Sejmu dostałyby się również Kukiz '15, Nowoczesna, SLD i PSL.