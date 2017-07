W dobiegających końca szkoleniach podstawowych i wyrównawczych na poligonie w Nowej Dębie bierze udział odpowiednio blisko 400 oraz 500 ochotników.

Szkolenie podstawowe trwa 16 dni. Biorą w nim udział osoby, które wcześniej nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Podczas szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy i topografii. Podczas tego szkolenia uczestnik średnio zużywa ok. 100 sztuk ostrej amunicji.

W szkoleniu wyrównawczym uczestniczą rezerwiści, dlatego jest ono krótsze i trwa 8 dni. Szkoleniem ochotników zajmują się żołnierze zawodowi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Po raz pierwszy do szkolenia został wykorzystany także Mobilny Zespół Szkoleniowy złożony z byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych.

"16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko przepustką do dalszego szkolenia Terytorialsów. W ciągu trzech lat moi żołnierze będą szkolić się min. 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów obejmie dodatkowe dni szkoleniowe. Część żołnierzy już zadeklarowała chęć służby w określonych specjalnościach wojskowych. Będziemy ich szkolić w rozszerzonym trybie w ramach różnego rodzaju kursów" – podkreślił dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia będą uroczyste przysięgi żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW), które odbędą się w niedzielę w Dębicy i Jarosławiu. Weźmie w nich udział blisko 400 ochotników. Towarzyszyć im będzie kolejnych 500 żołnierzy, którzy brali udział w szkoleniu wyrównawczym.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 2,7 tys. żołnierzy, ich średnia wieku to 32 lata. Kobiety stanowią 5 proc. wszystkich żołnierzy TSW. Co trzeci żołnierz TSW ma wyższe wykształcenie, co drugi - średnie, a co dziesiąty deklaruje, że studiuje. Prawie połowa ma wykształcenie techniczne.

Wojska Obrony Terytorialnej jako samodzielny, piąty rodzaj sił zbrojnych zostały powołane z początkiem bieżącego roku. Trzy miesiące później Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami sformowanymi w woj. podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Trwa formowanie trzech kolejnych brygad WOT – dwóch na Mazowszu oraz jednej w woj. warmińsko-mazurskim. W przyszłym roku ma się rozpocząć formowanie siedmiu brygad w centralnej części Polski, a od roku 2019 - czterech brygad na zachodzie kraju; w przyszłym roku mają zostać utworzone dowództwa brygad i pierwsze pododdziały w województwach śląskim i wielkopolskim. Zgodnie z założeniami brygady OT mają powstać w każdym województwie, a w woj. mazowieckim - dwie.

Docelowo formacja ma liczyć 53 tys. żołnierzy. WOT przygotowują się do działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny, mają wspierać wojska operacyjne, służby ratownicze i lokalne społeczności.