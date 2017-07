Do sądu rejonowego "wpłynął wniosek o zamianę Nawalnemu wyroku warunkowego wraz ze skierowaniem go do kolonii karnej. (Wniosek) został zarejestrowany, ale decyzja proceduralna w jego sprawie - o jego przyjęciu lub odmowie rozpatrzenia - jeszcze nie zapadła" - poinformował rzecznik sądu Wiktor Wasiljew.

Jak podała niezależna "Nowaja Gazieta", wniosek Federalnej Służby Więziennej (FSIN) dotyczy wyroku w sprawie domniemanej defraudacji funduszy firmy Yves Rocher. W tym procesie opozycjonista został w 2014 roku skazany na 3,5 roku kolonii karnej w zawieszeniu. Współoskarżonym był jego brat Oleg Nawalny, któremu sąd nie zawiesił wykonania kary i który odbywa teraz wyrok w kolonii karnej.

Adwokat Aleksieja Nawalnego Wadim Kobziew zwrócił uwagę, że FSIN już dwukrotnie wnioskowała, by wobec Nawalnego zalecić odbycie kary w kolonii karnej. Dotąd sąd odrzucał te wnioski.

W czerwcu br., gdy Nawalny odbywał karę aresztu administracyjnego, FSIN przedstawiła mu pisemne ostrzeżenie, iż wyrok warunkowy może mu zostać zamieniony na wykonanie kary. Ostrzeżenie to związane było z karami administracyjnymi. Nawalny dwukrotnie w tym roku został skazany na areszt administracyjny w związku z demonstracjami, do których wzywał, a które odbywały się w Moskwie bez zezwolenia władz.

Zgodnie z przepisami FSIN może składać do sądów wnioski o wykonanie zawieszonej kary, jeśli dojdzie do co najmniej dwóch wykroczeń administracyjnych.

Nawalny - adwokat, bloger i bojownik walki z korupcją - opublikował w marcu materiał śledczy dotyczący domniemanego ukrytego majątku premiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Po publikacji wezwał do demonstracji przeciwko korupcji; na jego apel w wielu miastach Rosji tysiące ludzi wyszły 26 marca na ulice. Kolejny taki protest, również z udziałem tysięcy demonstrantów, odbył się 12 czerwca.

Nawalny zadeklarował zamiar startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Rosji i od lutego br. otwiera na terenie Rosji swoje sztaby wyborcze.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)