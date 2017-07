Senat: Komisja bez poprawek do noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Senacka komisja infrastruktury nie zaproponowała we wtorek poprawek do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której zadaniem jest m.in. dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa pozwoli także spółdzielniom na uczestnictwo w programie Mieszkanie plus.