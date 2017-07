Dzisiaj w Warszawie odbędą się uroczystości 74. rocznicy rzezi wołyńskiej i ustanowionego przez Sejm Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Szef MON na antenie radiowej Jedynki zaznaczył, iż należy pamiętać, że rzeź wołyńska "spotkała się z polskim oporem". "Powstały punkty oporu, powstały wręcz ufortyfikowane miejscowości, które broniły się i skutecznie się broniły przed próbą czegoś, co nazwać trzeba przecież czystką etniczną" - powiedział Macierewicz.

Minister podkreślił, że pamięć o ludności Wołynia powinna być obecna "wszędzie". "Ale takim głównym miejscem w Polsce pamięci bohaterów jest Grób Nieznanego Żołnierza i chciałbym, żeby tablica, która przywołuje miejscowości, gdzie te mordy były najstraszliwsze, ale też, gdzie opór był najlepiej zorganizowany (...), żeby taka tablica zawisła na Grobie Nieznanego Żołnierza". Pytany o to, kiedy taka tablica mogłaby zawisnąć, szef MON podkreślił, że będzie dążył do tego, by było to jak najszybciej.