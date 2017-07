„Uważamy, że należy zacząć dyskusję o nadaniu Ukrainie planu działań na rzecz członkostwa (w NATO, tzw. Membership Action Plan) i nasze propozycje dotyczące tej dyskusji zostały z zadowoleniem przyjęte” – powiedział Poroszenko na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

„Mamy plan na nadchodzące lata do 2020 roku. Bardzo dobrze wiemy, co mamy robić. Po raz pierwszy mamy na Ukrainie szczegółowo opracowaną mapę drogową, byśmy mogli osiągnąć kryteria (NATO) i wdrożyć konieczne reformy” – zaznaczył ukraiński prezydent.

Stoltenberg zwrócił uwagę, że decyzję o przyjęciu do NATO nowych członków podejmują państwa, które należą do Sojuszu. „Każde państwo ma prawo wybierać swoją drogę, czy chce być członkiem takiego sojuszu, jak NATO. Decyzja o przyjęciu zależy od 29 członków NATO i państwa zainteresowanego; żaden inny kraj nie ma na to wpływu” – oświadczył.