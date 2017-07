Szef MON Antoni Macierewicz poinformował, że podpisano memorandum informujące, że rząd Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji, takiej jakiej używają wojska USA. Europoseł SLD i były wiceminister obrony Janusz Zemke wyrażał obawy się, że dojdzie do sytuacji - po złożeniu deklaracji przez Polskę w sprawie zakupu baterii rakiet Patriot w USA - kiedy to oferent, czyli koncern notowany na nowojorskiej giełdzie sprzeda je relatywnie drogo. - Uważam, że jest to ryzykowne i możemy to kupić znacznie drożej niż inne państwa - dodał.