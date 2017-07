"To, co powiedziałem panu Donaldowi Trumpowi i towarzyszącym mu ministrom, dotyczyło trzech obszarów" - powiedział pytany przez PAP Morawiecki w Budapeszcie.

Wicepremier przyleciał do Budapesztu dreamlinerem PLL LOT z okazji ogłoszenia informacji o uruchomieniu przez polskiego przewoźnika bezpośrednich lotów z Budapesztu do USA.

"Po pierwsze podkreśliłem, że chcemy być gate'm, czyli bramą dla inwestycji amerykańskich do całej Unii Europejskiej. I to się spotkało z bardzo przyjaznym odbiorem. W ślad za wojskami amerykańskimi, których obecność jest coraz wyraźna w Polsce i coraz bardziej trwała i gwarantowana, (...) w ślad za tą obecnością bardzo często pojawia się biznes amerykański. Tak było w Turcji, w Korei Południowej, czy w Izraelu. My, poprzez zacieśnianie współpracy militarnej, politycznej, rozszerzamy ją również na pole gospodarcze" - powiedział Morawiecki.

Jak dodał, jest przekonany, że "za dwa lata, jak będziemy rozmawiać o gospodarce i o relacjach polsko-amerykańskich, to zobaczycie, że tutaj tego bizensu będzie dużo, dużo więcej. Teraz toczymu rozmowy z dużymi podmiotami finansowymi, mam nadzieję, że one ulegną teraz przyspieszeniu po tej wizycie" - dodał.

Jak przekazał wicepremier, drugi obszar rozmów dotyczył współpracy w obszarze energetycznym. "W szczególności współpraca w obszarze gazowym. Mamy nasz gazoport w Świnoujściu, mamy plany rozbudowy tego gazoportu, ale również mamy zaawansowane rozmowy o budowie gazociągu z Norwegią przez Danię. A to zwiększy nasze możliwości przywozu i dystrybucji gazu" - powiedział. Według ministra - to z kolei spowoduje, że "Polska ma szansę być ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie Centralnej w zakresie dystrybucji gazu".

"Dzięki poszerzeniu współpracy ze stroną amerykańską, zawarciu długoterminowych kontraktów, nad którymi pracujemy, powoli będziemy zmniejszać ten hermetyczny układ zamknięty, ten hermetyczny układ rosyjski z niektórymi państwami Zachodniej Europy. I bardzo wyraźnie pan prezydent Trump opowiada się przeciwko drugiej nitce gazociągu Nord Stream II" - powiedział Morawiecki.

Jak powiedział wicepremier, trzeci obszar rozmów, dotyczył szeroko rozumianej współpracy technologicznej, której częścią jest współpraca wojskowa. "Tutaj, rzeczywiście przeznaczamy dużo więcej środków na politykę obronną, na wydatki militarne, wojskowe. W przyszłym roku będzie to prawie o 5 mld (zł - PAP) więcej. Nigdy wcześniej nie było takiego skoku. Blisko 5 mld więcej wydatków na politykę obronną, na różnego rodzaju broń. I w tym kontekście chcemy blisko współpracować z Amerykanami" -powiedział.

Wicepremier był pytany przez PAP, czy w trakcie rozmów ze stroną amerykańską, była poruszana kwestia zniesienia wiz dla Polaków.

"Ja nie słyszałem, żeby ten temat wiz był poruszany. Dla mnie ten temat nie jest tematem pierwszorzędnym - mówiąc delikatnie. Ja po pierwsze bardzo bym nie chciał, żeby jeden z najbogatszych krajów świata, który oczywiście kocham, Stany Zjednoczone, nasz partner, nasz sojusznik, przyciągnął kolejny milion lub dwa miliony - jak Zachodnia Europa - naszych zdolnych ludzi. Nie tęsknię za tym, żeby następny exodus Polaków do Stanów Zjednoczonych nastąpił. Raczej w drugą stronę. Chcemy poświęcić więcej wysiłku, żeby Polonia Amerykańska w Chicago, w Nowym Jorku, w wielu innych miastach zainteresowała się Polską" - powiedział. Jak dodał, dlatego Polska otwiera trade office (biura handlowe - PAP - w San Francisco, myśli też o otwarciu takiego biura w Los Angeles).

"Chcemy przyciągać jak najwięcej inwestorów, polonijnych również, ze Stanów Zjednoczonych do Polski" - powiedział. (PAP)

Z Budapesztu Aneta Oksiuta (PAP)