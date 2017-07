Dążenie do "jak najszybszej integracji" z UE i NATO zapowiedział desygnowany pod koniec maja na premiera Republiki Macedonii socjaldemokrata Zoran Zaew.

W piątek na spotkaniu z Dimitrowem, które odbyło się przy okazji drugiego szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie i towarzyszącej mu ósmej edycji konferencji Global Forum (organizowanej przez Atlantic Council i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) wsparcie dla Macedonii "w jej wysiłkach na rzecz przystąpienia do UE i NATO" zadeklarował szef polskiego MSZ - poinformował resort dyplomacji.

Minister, cytowany w komunikacie MSZ, wyraził również zadowolenie z zaangażowania nowego macedońskiego rządu "w działania na rzecz stabilności wewnętrznej i dobrych relacji z sąsiadami".

Jak poinformował resort, wśród głównych tematów rozmowy ministrów znalazły się także sytuacja w regionie Bałkanów Zachodnich oraz działania polskiego rządu w kontekście polityki rozszerzenia UE.

Nikoła Dimitrow to były ambasador Macedonii w USA oraz negocjator w rozmowach z Grecją dotyczących nazwy kraju. W czerwcowym wywiadzie z "Financial Times" wkrótce po objęciu funkcji szefa MSZ poinformował on, że nowe macedońskie władze rozważą zmianę nazwy kraju, by mógł on przystąpić do NATO.

Celem jest skłonienie Grecji, która nie zgadza się na nazwę "Macedonia", do wycofania sprzeciwu wobec członkostwa Skopje w Sojuszu. Minister zaznaczył jednocześnie, że nowa nazwa państwa zostanie przedłożona Macedończykom do zatwierdzenia w referendum, a rząd będzie szukał międzypartyjnego konsensusu, zanim dojdzie do głosowania.

Od czasu ogłoszenia w 1991 r. niepodległości przez byłą republikę jugosłowiańską Grecja wiedzie z nią zażarty spór o nazwę państwa, uznając, że używanie nazwy Macedonia kryje możliwość wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji o tej nazwie. Konflikt grecko-macedoński rzutuje na negocjacje Skopje z NATO oraz UE; z powodu kryzysu gospodarczego i politycznego rozmowy między państwami stoją od kilku lat w miejscu.