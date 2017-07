Gorbaczow wzywa Putina i Trumpa, by dali impuls stosunkom dwustronnym

Były przywódca ZSRR Michaił Gorbaczow zwrócił się w czwartek do prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, aby dali impuls stosunkom dwustronnym, jak to on uczynił na szczycie w Reykjaviku, spotykając się z prezydentem Ronaldem Reaganem.