"Ameryka jest gotowa pomóc Polsce i innym krajom europejskim w zdywersyfikowaniu dostawców energii, abyście nigdy nie musieli być trzymani jak zakładnicy, uzależnieni od jednego tylko dostawcy, który był monopolistą" - oświadczył Trump na współnej z prezydentem Andrzejem Dudą konferencji prasowej.

"Cieszę się, że w ubiegłym miesiącu pierwsza dostawa amerykańskiego gazu ziemnego skroplonego przybyła do Polski" - powiedział Trump, dodając, że "być może troszkę podniesiemy cenę".

Zapowiedział starania o to, by stosunki gospodarcze polsko-amerykańskie stały się jeszcze mocniejsze "poprzez związki handlowe, które są zrównoważone i wzajemne". "USA robiły bardzo złe na przestrzeni historii umowy handlowe, ale to się zmieni" - dodał Trump.

Podkreślił, że przyjaźń między Polską i USA sięga amerykańskiej wojny o niepodległość. "Cieszę się, że dziś będę mógł powiedzieć więcej o tych trwałych więzach wiary i wolności podczas mojego przemówienia do całego narodu polskiego, już niedługo" - powiedział Trump, nawiązując do przemówienia, które ma wygłosić na pl. Krasińskich o godz.13. "Zdaje się, że ma się na to przemówienie stawić duży tłum" - dodał.

"Panie prezydencie, jeszcze raz dziękuję za powitanie Melanii i mnie w swoim ukochanym kraju. Razem będziemy mogli partnerstwo między naszymi krajami uczynić jeszcze mocniejszym niż kiedykolwiek to było. To jest specjalny kraj, specjalny naród i jestem zaszczycony, że jestem w tym miejscu" - zaznaczył prezydent USA zwracając się do prezydenta Dudy.